Экс-президент "Барселоны" освобожден после двух лет пребывания под стражей

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Национальный суд Испании дал разрешение на освобождение под залог Сандро Роселя и его партнера Джоанна Бесоли после 643 дней пребывания под стражей.

Как сообщает Report со ссылкой на Football Espana, в мае 2017 года бывшего президента "Барселоны" обвинили в причастности к отмыванию крупной суммы через офшоры.

Отметим, что представители обвинения потребовали для Сандро сурового наказания - 11 лет тюремного заключения.

Напомним, что Сандро Росель был президентом Барселоны с 2010 по 2014 год.