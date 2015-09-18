 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Экс-мэр Тбилиси освобожден из предварительного заключения

    Гиги Угулава отбыл в предварительном заключении около 15 месяцев

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава освобожден из предварительного заключения на основании вчерашнего решения Конституционного суда об антиконституционного его задержания сроком более чем на 9 месяцев.

    Как передает Report, Гиги Угулава отбыл в предварительном заключении около 15 месяцев.

    Прокуратура отсчитывала по 9 месяцев заключения на каждое обвинение в отдельности. Данную норму КС признал антиконституционным.

    Освобождение Гиги Угулава уже прокомментировал экс-президент Грузии, глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

    "Приветствую освобождение невиновного Гиги Угулава, завершение 14-месячного абсурда и начало конца режима русского олигарха", - пишет Саакашвили в Facebook.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi