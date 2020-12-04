Экс-игрок "Реала" признан банкротом

Бывший полузащитник сборной Нидерландов, мадридского "Реала" и других клубов Ройстон Дренте признан банкротом.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов, мадридского "Реала" и других клубов Ройстон Дренте признан банкротом.

Как сообщает Report со ссылкой на Voetbalzone, суд города Бреды первого декабря уведомил футболиста, что он потерял все свое состояние. Это, по всей видимости, связано с халатностью его адвоката.

Сам футболист уверил, что столь печальная ситуация его не пугает: "Меня не так легко пугают эти вещи. Я не знаю тонкостей и не знаю точно, что происходит, но если это то, что я думаю, это не так важно для меня", - цитирует футболиста издание Voetbalzone.

Дело в том, что Дренте никак не реагировал на судебные иски, а его адвокат, во время получения повесток, находился в отпуске. Теперь за всеми активами нидерландца будет наблюдать персональный менеджер, пока ситуация не станет более-менее понятна.

Отметим, что в 2017 году Дренте признавался, что потерял большое количество средств из-за махинаций его агентов.

Ныне Ройстон выступает в третьем дивизионе Нидерландов за клуб "Козаккен Бойс".