Экс-голкиперу сборной предлагали 1 млн долларов за два пропущенных мяча

Экс-голкипер сборной Аргентины и "Ривер Плейт" Уго Орландо Гатти заявил, что ему предлагали 1 млн. долларов США за два пропущенных мяча в матче против "Бока Хуниорс", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Я ел в ресторане, куда всегда ходил. Ко мне подошел парень и сделал предложение. Что я ему сказал? Я ответил "дайте мне 1 млн. долларов, а я пропущу 70 мячей". Ничего после этого он мне не сказал. Кроме того, во всей Аргентине, я думаю, не было 1 млн", — цитирует Гатти Infobae.

Уго Гатти выступал за "Ривер Плейт" с 1964 по 1968 год, а потом играл за "Бока Хуниорс" с 1976 до 1988 года.

Ранее в "Вильярреале" опровергли новость об участии в договорном матче.