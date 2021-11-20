Экс-защитник сборной Польши: Махир Эмрели должен забивать голы

"Я надеюсь, что Томаш Пехарт сможет помочь "Легии", потому что команде нужен нападающий, умеющий бороться в воздухе во время стандартных ситуаций. Возможно, чешский форвард внесет вклад в игру команды".

"Я надеюсь, что Томаш Пехарт сможет помочь "Легии", потому что команде нужен нападающий, умеющий бороться в воздухе во время стандартных ситуаций. Возможно, чешский форвард внесет вклад в игру команды".

Как сообщает Report, такое мнение в интервью изданию Sport Express высказал экс-игрок сборной Польши Марек Юзвяк, комментируя проблемы с атакующей линией "Легии".

Коснувшись выступления форварда сборной Азербайджана Махира Эмрели, бывший защитник отметил, что ему необходимо показывать стабильную игру: "Он должен забивать голы. Иначе так и останется незамеченным".

Отметим, что Махир Эмрели выступает за "Легию" с начала текущего сезона.