Джанни Де Бьязи: Я уважительно отношусь к своему контракту

"Это неверная информация, она не соответствует действительности. Я вообще ничего не знаю об этом".

"Это неверная информация, она не соответствует действительности. Я вообще ничего не знаю об этом".

Об этом Report заявил главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи, комментируя слухи о переходе в итальянский клуб.

65-летний специалист напомнил, что срок действия его контракта со сборной Азербайджана не истек: "Как профессиональный главный тренер я уважительно отношусь к своему контракту. Я доволен рабочим процессом здесь. Эти слухи никак не связаны с действительностью".

Завотделом по прессе и связям с общественностью АФФА Фируз Абдулла сказал, что специалист будет возглавлять команду до истечения срока контракта.