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Джанни Де Бьязи: Я уважительно отношусь к своему контракту

Джанни Де Бьязи: Я уважительно отношусь к своему контракту "Это неверная информация, она не соответствует действительности. Я вообще ничего не знаю об этом".
Футбол
22 июня 2021 г. 17:27
Джанни Де Бьязи: Я уважительно отношусь к своему контракту
Джанни Де Бьязи

"Это неверная информация, она не соответствует действительности. Я вообще ничего не знаю об этом".

Об этом Report заявил главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи, комментируя слухи о переходе в итальянский клуб.

65-летний специалист напомнил, что срок действия его контракта со сборной Азербайджана не истек: "Как профессиональный главный тренер я уважительно отношусь к своему контракту. Я доволен рабочим процессом здесь. Эти слухи никак не связаны с действительностью".

Завотделом по прессе и связям с общественностью АФФА Фируз Абдулла сказал, что специалист будет возглавлять команду до истечения срока контракта.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Müqaviləmə hörmətlə yanaşıram"

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