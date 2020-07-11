Джанни де Бьязи: Я еду в Азербайджан не ради денег - ИНТЕРВЬЮ

Джанни де Бьязи: Я еду в Азербайджан не ради денег

Интервью нового главного тренера сборной Азербайджана Джанни де Бьязи агентству Report

- Вас уже можно поздравить с назначением на пост главного тренера сборной Азербайджана?

- Конечно, вы можете меня поздравить. Я надеюсь, что моя работа будет успешной.

- Некоторое время назад вы сказали, что не в Италии. Все думали, что вы приехали в Баку. Интересно, где вы сейчас находитесь?

- Сейчас я в Италии.

- Когда вы приедете в Баку?

- Возможно, я буду там в первые дни августа.

- В итальянской прессе написано, что Бенни Карбоне и Клаудио Белуччи будут вашими помощниками...

- Да, это верная информация.

- А Анси Аголли?

- Сейчас это невозможно. Потому что у него контракт с клубом.

- В будущем это желание может сбыться?

- Да, я хотел бы видеть Аголли в тренерском корпусе.

- В прессе появились новости о том, что ваша зарплата за 1,5 года в сборной Азербайджана составит 900 000 евро. Было подчеркнуто, что вы даже получите дополнительную премию. Насколько это правда?

- Это неправда. Вы знаете, что самое важное для меня? Я не еду в Азербайджан за деньгами. Я хочу сделать важную работу для футбола в стране.

- Как вы оцениваете шансы в Лиге наций УЕФА?

- Выход из группы основан на многих факторах. Мы сделаем все возможное, чтобы занять первую строчку в группе.