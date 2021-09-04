Джанни Де Бьязи: Для победы нам не хватило опыта

Сборной Азербайджана не хватило немного опыта для победы.
Как передает Report, об этом после матча с командой Ирландии сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи.
"Мы ставили нашего противника в сложные ситуации. Во втором тайме им пришлось проводить замены. Нам также нужны были новые силы, поэтому и мы провели несколько замен", - отметил итальянский специалист.
Комментируя пропущенный гол, он подчеркнул, что было видно, как мяч вышел в аут.
Напомним, что сегодня в рамках отборочного раунда чемпионата мира по футболу состоялся матч между сборными Азербайджана и Ирландии, завершившийся ничьей (1:1).