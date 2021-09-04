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Джанни Де Бьязи: Для победы нам не хватило опыта

Джанни Де Бьязи: Для победы нам не хватило опыта Сборной Азербайджана по футболу не хватило немного опыта для победы
Футбол
4 сентября 2021 г. 22:20
Джанни Де Бьязи: Для победы нам не хватило опыта
Джанни Де Бьязи

Сборной Азербайджана не хватило немного опыта для победы.

Как передает Report, об этом после матча с командой Ирландии сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи.

"Мы ставили нашего противника в сложные ситуации. Во втором тайме им пришлось проводить замены. Нам также нужны были новые силы, поэтому и мы провели несколько замен", - отметил итальянский специалист.

Комментируя пропущенный гол, он подчеркнул, что было видно, как мяч вышел в аут.

Напомним, что сегодня в рамках отборочного раунда чемпионата мира по футболу состоялся матч между сборными Азербайджана и Ирландии, завершившийся ничьей (1:1).

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Rəqibi çətin vəziyyətlərə saldıq"

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