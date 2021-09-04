Джанни Де Бьязи: Для победы нам не хватило опыта

Сборной Азербайджана по футболу не хватило немного опыта для победы

Сборной Азербайджана не хватило немного опыта для победы.

Как передает Report, об этом после матча с командой Ирландии сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи.

"Мы ставили нашего противника в сложные ситуации. Во втором тайме им пришлось проводить замены. Нам также нужны были новые силы, поэтому и мы провели несколько замен", - отметил итальянский специалист.

Комментируя пропущенный гол, он подчеркнул, что было видно, как мяч вышел в аут.

Напомним, что сегодня в рамках отборочного раунда чемпионата мира по футболу состоялся матч между сборными Азербайджана и Ирландии, завершившийся ничьей (1:1).