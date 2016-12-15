Джанфранко Дзола возглавил английский футбольный клуб "Бирмингем"

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Итальянский тренер, известный в прошлом футболист Джанфранко Дзола возглавил клуб второго по силе английского дивизиона "Бирмингем".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение со специалистом и его помощниками рассчитано на 2,5 года.

"Джанфранко имеет богатый опыт работы на высшем уровне в качестве игрока и тренера, мы очень рады его назначению", - сказал директор клуба Панос Павлакис.

Дзола, ранее работавший с английскими "Вест Хэмом" и "Уотфордом", а также итальянским "Кальяри", до лета 2015 года возглавлял катарский клуб "Аль-Араби". Под его руководством команда заняла в национальном чемпионате восьмое место.

"Бирмингем" идет седьмым в таблице чемпионшипа.