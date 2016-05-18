Двое игроков "Днепра" дисквалифицированы на полгода за нападение на судью

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Двое игроков "Днепра" Роман Зозуля и Руслан Ротань дисквалифицированы на полгода за нападение на судью.

Как сообщает Report, такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины.

Данное наказание не распространяется на матчи с участием сборной Украины. В связи с этим Зозуля и Ротань смогут принять участие в Евро-2016.

Напомним, после завершения полуфинального поединка Кубка Украины "Заря" - "Днепр" (2:0) футболисты днепропетровцев атаковали главного судью Анатолия Абдулу. Они применили к нему физическую силу. Данный инцидент судья отразил в рапорте.