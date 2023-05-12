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Дурсун Озбек: Вырученные от матча с "Карабахом" средства направлены на помощь пострадавшим от землетрясения

Дурсун Озбек: Вырученные от матча с "Карабахом" средства направлены на помощь пострадавшим от землетрясения Вырученные от матча с "Карабахом" средства направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
Футбол
12 мая 2023 г. 17:15
Дурсун Озбек: Вырученные от матча с Карабахом средства направлены на помощь пострадавшим от землетрясения

Вырученные от матча с "Карабахом" средства направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил президент турецкого клуба "Галатасарай" Дурсун Озбек, говоря о благотворительном матче с "Карабахом".

74-летний функционер сообщил, что они намерены организовать еще один матч: "Мы планируем провести матч с немецким клубом "Штутгард". Вся доходы от матча также будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения".

Отметим, что в матче на Бакинском олимпийском стадионе представитель Стамбула одержал победу со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке "Qalatasaray"ın prezidenti: "Bakıdakı matçda böyük vəsait toplandı"

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