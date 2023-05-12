Дурсун Озбек: Вырученные от матча с "Карабахом" средства направлены на помощь пострадавшим от землетрясения

Вырученные от матча с "Карабахом" средства направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Вырученные от матча с "Карабахом" средства направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил президент турецкого клуба "Галатасарай" Дурсун Озбек, говоря о благотворительном матче с "Карабахом".

74-летний функционер сообщил, что они намерены организовать еще один матч: "Мы планируем провести матч с немецким клубом "Штутгард". Вся доходы от матча также будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения".

Отметим, что в матче на Бакинском олимпийском стадионе представитель Стамбула одержал победу со счетом 2:1.