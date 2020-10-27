Дубль Ибрагимовича не помог "Милану" победить

В матче 5-го тура итальянской Серии А "Милан" принимал "Рому"

В матче 5-го тура итальянской Серии А "Милан" принимал "Рому".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась ничьей со счётом 3:3.

Уже на 2-й минуте встречи счёт открыл нападающий "Милана" Златан Ибрагимович. На 14-й минуте форвард "Ромы" Эдин Джеко сравнял счёт. В начале второго тайма, на 47-й минуте, защитник Алексис Салемакерс вновь вывел хозяев вперёд в счёте. На 71-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота "Милана", который успешно реализовал хавбек "Ромы" Жордан Верету. Через 8 минут Ибрагимович оформил дубль, также успешно реализовав 11-метровый удар. На 84-й минуте защитник римлян Мараш Кумбула вновь сравнял счёт.

"Милан" набрал 13 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Рома" (8) — на 9-м месте.