До финала Лиги Европы на Бакинском Олимпийском стадионе осталось 200 дней

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Ровно через 200 дней в решающей игре Европейской лиги УЕФА – престижного турнира с участием 56 клубов, на Бакинском Олимпийском стадионе (БОС) встретятся 2 команды.

Как сообщает Report, АФФА, занимающаяся организацией мероприятия и координационной работой с УЕФА, впервые представит собственную программу волонтеров. Волонтерская программа будет открыта не только для студентов, но и для всех желающих стать частью спортивного мероприятия континентального значения. В рамках программы планируется провести тренинги, образовательно-развлекательные курсы, особые мастер-классы, связанные с организационными вопросами и т.д.

21 ноября на сайте www.finalbaku2019.com, созданном специально к финальной игре, стартует проект игры под названием«Road to Baku»(«Дорога, ведущая в Баку»).Если вы хорошо знаете историю Лиги Европы УЕФА, тогда вы можете стать победителем. Потому что в рамках игры будут представлены интересные вопросы, связанные с важными событиями, произошедшими в истории как Лиги, начиная с сезона 1971-1972 годов до наших дней, так и в истории нашего национального футбола.

Лига Европы дает возможность не только наслаждаться футболом, но и зарабатывать. На основе особого проекта на сайте www.finalbaku2019.com, переданного в пользование два месяца назад, уверенные в себе любители футбола указывают счет игр, которые пройдут в течении сезона 2018/2019 Лиги Европы. Победителю каждого месяца, занявшего первое место на основе общего подсчета очков, будут подарены футбольная форма национальной сборной Азербайджана, футбольные майки с подписями игроков клубов, участвовавших в Лиге Европы, особые сувениры или официальный мяч Лиги. На сегодняшний день регистрацию прошли более 2000 участников. Основной призовой фонд соревнования – 2000 манатов.

Для болельщиков, которые придут посмотреть финальную игру также предусмотрены интересные программы.В Приморском парке будет установлена фан-зона, которая придется по сердцу тысячам болельщиков и будет функционировать с 25 по 29 мая. Кроме того, организация Кубка интеллектуальных игр, крупномасштабного мероприятия под названием «Hall of Fame», на котором будут продемонстрированы история Лиги Европы, вещи, принадлежащие легендарным футболистам и командам, а также проведение в различных точках нашего города мероприятий и игр не оставят равнодушными не только футбольных болельщиков, но и всех бакинцев и гостей города.

Для тех, кто может перенести футбол из реальной жизни в виртуальный мир, будет организован кибер чемпионат по футболу, который продержит людей в волнении до конца и соберет всех вокруг футбольного праздника.

Кроме того, 25-27 мая в Баку с участием мировых футбольных звезд будет проведено мероприятие “Speaker Panel”.

Напомним, что 20 сентября 2017 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение о проведении финальной игры Лиги Европы УЕФА в 2019 году на Бакинском Олимпийской стадионе.