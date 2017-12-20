Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал клубы "Зиря" и "Сумгайыт"

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА наказал клубы "Зиря" и "Сумгайыт".

Как сообщает Report, причина связана с инцидентом, произошедшим на ответном матче 1/4 финала кубка Азербайджана.

За получение на матче "Нефтчи" - "Зиря" четырьмя футболистами гостевой команды желтой карточки, клуб оштрафован на 800 манатов.

А футболист "Зиря" Йован Крнета получил красную карточку и был отстранен с поля из-за оскорбления арбитра на 90+4 минуте игры. Его дисквалифицировали на 4 матча, а клуб оштрафовали на 3 200 манатов.

Кроме того, на 90-й минуте домашнего матча с "Карабахом" болельщики "Сумгайыта" воспользовались пиротехникой, что обошлось клубу штрафом в 800 манатов.