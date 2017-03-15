Дибала: хочу, чтобы "Ювентус" снова играл с "Барселоной" в финале ЛЧ

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, забивший победный гол в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:0), считает, что туринский клуб может претендовать и на итоговую победу в турнире.

Как передает Report, об этом он сказал в эфире Mediaset Premium.

«С нашим нынешним составом мы можем выиграть Лигу чемпионов. Мы лидируем в Серии А, выиграли первый матч 1/2 финала Кубка Италии и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Думаю, нам по силам выиграть все эти турниры.

В турнире осталось много сильных команд, но мы обладаем достаточным классом и знаем, что такое вкус побед. Кого из соперников я хочу видеть в четвертьфинале? Два года назад меня здесь не было, но я хочу, чтобы "Ювентус" вновь играл с "Барселоной" в решающем матче», — сказал Дибала.

В финале ЛЧ-2014/15 «Ювентус» проиграл «Барселоне» со счётом 1:3. Матч проходил в Берлине.