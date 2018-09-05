Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм обнародовал название созданного им нового футбольного клуба.

Как сообщает Report, об этом известный английский футболист написал на своей странице в İnstagram.

По его словам, новый клуб будет носить имя "Интер Майами".

"Четыре года назад нам захотелось создать этот футбольный клуб и мы заложили основу всего. Сегодня наш клуб уже имеет официальный логотип и он называется "Интер Майами".

Отметим, что "Интер Майами" будет бороться в считающейся наивысшей лигой США и Канады - МЛС.