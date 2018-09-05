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    Дэвид Бекхэм обнародовал название созданного им нового футбольного клуба

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм обнародовал название созданного им нового футбольного клуба. 

    Как сообщает Report, об этом известный английский футболист написал на своей странице в İnstagram.

    По его словам, новый клуб будет носить имя "Интер Майами". 

    "Четыре года назад нам захотелось создать этот футбольный клуб и мы заложили основу всего. Сегодня наш клуб уже имеет официальный логотип и он называется "Интер Майами".

    Отметим, что "Интер Майами" будет бороться в считающейся наивысшей лигой США и Канады - МЛС. 

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