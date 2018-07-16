Десятки тысяч парижан вышли на Елисейские поля отпраздновать победу на ЧМ-2018

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Парижане вышли на Елисейские поля, чтобы отпраздновать победу сборной Франции на чемпионате мира по футболу, завершившемся в воскресенье вечером в Москве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, рекордное число болельщиков - более 90 тыс. - смотрели матч в фан-зоне на Марсовом поле у подножия Эйфелевой башни, а после известия о победе направились на главную авеню города.

"Спасибо, синие!", - скандируют участники стихийного марша, обращаясь к своей команде, которых называют Les Bleus - Синие. Приветственные возгласы тонут в звуках "Марсельезы", которая объединила в едином порыве десятки тысяч парижан. Участники шествия облачились в синие майки национальной сборной, у каждого в руках - французский триколор.

Большая колонна в настоящий момент движется по авеню Боске в сторону моста Альма, соединяющего левый и правый берега Сены. Многие смотрели матч целыми семьями. Город наполнен шумом вувузел, свистков, автомобильных сигналов.

Французские телеканалы не прекращают трансляцию из Москвы, много раз повторяя кадры награждения игроков национальной сборной, в котором приняли участие лидеры России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Сайты газет, тем временем, спешно меняют заголовки на надпись: "Франция - чемпион!".

Праздничные манифестации проходят и в других мегаполисах - в Лилле, Бордо, Марселе, Руане, Тулузе. В Лионе главная площадь города полностью заполнена торжествующими болельщиками.