Депутат Милли Меджлиса избран президентом федерации

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве молодежи и спорта прошли выборы нового президента Детско-юношеской футбольной федерации (UGFF).

Как сообщила Report руководитель пресс-службы министерства Самайя Мамедова, на выборах также участвовали министр спорта и молодежи Азад Рагимов, замминистра Исмаил Исмаилов, заведующий спортивным отделом Фарид Мансуров, депутат парламента Рауф Алиев, генсек АФФА Эльхан Мамедов и другие.

Касаясь значения развития детского футбола, А.Рагимов сказал, что в стране всегда ощущается большой интерес к данному виду спорта среди юношей и молодежи. По этой причине развитие детского футбола играет важную роль.

Затем в результате голосования депутат Рауф Алиев был избран президентом Детско-юношеской футбольной федерации. Он избран на место ушедшего из жизни Миркамиля Рагимова.