 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Депортиво" расстался с главным тренером

    Серия без побед в Примере у «Депортиво» достигла семь матчей

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Кристобаль Паррало отправлен в отставку с поста главного тренера «Депортиво».

    Как передает Report, на официальном сайте клуба говорится, что решении об увольнении 50-летнего специалиста принял совет директоров.

    Кристобаль Паррало возглавил «Депортиво» 24 октября 2017 года после того, как клуб из Ла-Коруньи решил расстаться с Пепе Мелем.

    Серия без побед в Примере у «Депортиво» достигла семь матчей. В последнем туре команда в гостях потерпела разгромное поражение от «Реала Сосьедад» (0:5).

    В таблице испанского чемпионата «Депортиво» после 22 матчей находится в зоне вылета, занимая 18-е место.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi