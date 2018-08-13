Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

Как сообщает Report, 32-летний футболист дебютировал в составе национальной команды в 2006 году и провёл за неё 129 матчей, в которых забил 37 голов. Сильва дважды выиграл с испанцами чемпионат Европы и один раз — чемпионат мира.

Ранее о завершении карьеры в сборной Испании объявил защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике.

Последним большим турниром в сборной для Сильвы и Пике стал чемпионат мира—2018, который прошёл в России. Испанская команда сумела выиграть свою группу, но в 1/8 финале проиграла хозяйке турнира. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти россияне победили со счётом 4:3.