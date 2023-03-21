Давид Алаба может сыграть в матче против сборной Азербайджана

Игрок сборной Австрии Давид Алаба может сыграть в матче против команды Азербайджана в отборочном туре Евро-2024.

Игрок сборной Австрии Давид Алаба может сыграть в матче против команды Азербайджана в отборочном туре Евро-2024.

Как передает Report со ссылкой на австрийские СМИ, 31-летний футболист приступил к тренировкам в составе команды.

Ожидается, что пропустивший последние шесть игр клуба "Реал Мадрид" (Испания) и пытающийся восстановиться после травмы футболист сыграет в матче против сборной Азербайджана.

В то же время от состава сборной отстранены Александр Шлагер, Марко Арнаутович, Матиас Хонсак и Филипп Линхарт.

Отметим, что сборная Австрии примет команду Азербайджана 24 марта, а команду Эстонии – 27 марта. Оба матча пройдут на Raiffeisen Arena в Линце.