Датский голкипер пытался спасти владельца "Лестера" из горящего вертолета

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель пытался спасти владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи сразу после крушения вертолета.



Как сообщает Report, об этом в заявлении Daily Express сказал главный тренер клуба Клод Пюэль.

Датский голкипер был свидетелем падения вертолета и пытался прорваться к нему, но сотрудники полиции оттащили Шмейхеля от места трагедии.

"Это так, но я не хочу вдаваться в детали. Каспер увидел и пережил ужасные вещи. Как и остальные игроки, он опустошен, сейчас вся команда грустит", - сказал 57-летний К.Пюэль.

Отметим, что владелец английской футбольной команды погиб 28 октября. После окончания матча десятого тура чемпионата страны между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) вертолет Шривадданапрабхи взлетел с поля стадиона, но спустя несколько секунд упал на парковку возле арены. В результате падения транспортное средство загорелось.