​ЦСКА в шестой раз стал чемпионом России по футболу

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Московский ЦСКА в гостях со счетом 1:0 обыграл казанский "Рубин" в матче заключительного тура чемпионата России по футболу и в шестой раз стал победителем турнира, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее армейцы выигрывали золото в сезонах-2003, 2005, 2006, 2012/13 и 2013/14.

В то же время московское "Динамо" не сумело сохранить прописку в Российской футбольной премьер-лиге. В последнем туре чемпионата России "Динамо" проиграло питерскому "Зениту" со счетом 0:3. Таким образом, "Динамо", набрав 25 очков, заняло предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице и впервые за свою 93-летнюю историю вылетело из высшего дивизиона чемпионата страны.