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    ​ЦСКА в шестой раз стал чемпионом России по футболу

    Московский ЦСКА в гостях со счетом 1:0 обыграл казанский Рубин в матче заключительного тура чемпионата России по футболу

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Московский ЦСКА в гостях со счетом 1:0 обыграл казанский "Рубин" в матче заключительного тура чемпионата России по футболу и в шестой раз стал победителем турнира, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Ранее армейцы выигрывали золото в сезонах-2003, 2005, 2006, 2012/13 и 2013/14. 

    В то же время московское "Динамо" не сумело сохранить прописку в Российской футбольной премьер-лиге. В последнем туре чемпионата России "Динамо" проиграло питерскому "Зениту" со счетом 0:3. Таким образом, "Динамо", набрав 25 очков, заняло предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице и впервые за свою 93-летнюю историю вылетело из высшего дивизиона чемпионата страны.

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