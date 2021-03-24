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ЧМ-2022: Турция обыграла Нидерланды

ЧМ-2022: Турция обыграла Нидерланды В матче первого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Турции принимала национальную команду Нидерландов
Футбол
24 марта 2021 г. 23:05
ЧМ-2022: Турция обыграла Нидерланды

В матче первого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Турции принимала национальную команду Нидерландов.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Ататюрк Олимпьят" в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

На 15-й минуте встречи счет открыл нападающий сборной Турции Бурак Йылмаз. На 34-й минуте он же успешно реализовал пенальти и оформил дубль. В начале второго тайма, на 46-й минуте, турецкий хавбек Хакан Чалханоглу довел счет до разгромного. На 75-й минуте полузащитник сборной Нидерландов Дави Классен сократил отставание до двух мячей. Через минуту форвард Люк де Йонг забил второй гол гостей. На 81-й минуте Йылмаз оформил хет-трик и установил итоговый счет встречи.

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