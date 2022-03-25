ЧМ-2022: Определились еще 4 финалиста плей-офф

Сборная Италии со счетом 0:1 проиграла команде Северной Македонии в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира по футболу 2022 года. Встреча прошла в Палермо.

Сборная Италии со счетом 0:1 проиграла команде Северной Македонии в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира по футболу 2022 года. Встреча прошла в Палермо.

Как передает Report, забитым мячом в добавленное ко второму тайму время отметился Александр Трайковски.

Таким образом, подопечные Роберто Манчини пропустят второй чемпионат мира подряд. В 2018 году итальянцы не принимали участия в чемпионате мира в России, а теперь пропустят мундиаль в Катаре.

Команда Северной Македонии в финале плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира сыграет с командой Португалии, которая со счетом 3:1 обыграла турецких футболистов. Встреча пройдет 29 марта в Порту.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. На турнир уже отобрались команды Германии, Дании, Франции, Бельгии, Хорватии, Испании, Сербии, Англии, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии, Аргентины, Ирана, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Японии, а также сборная Катара в качестве страны, принимающей турнир.

ЧМ-2022, плей-офф

Полуфинал

24 марта

23:45. Уэльс - Австрия - 2:1

23:45. Швеция – Чехия – 1:0 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ – 1:0)

23:45. Италия – Северная Македония – 0:1

23:45. Португалия – Турция – 3:1

Голы: Отавио, 15. Диоку Жота, 42. Матеуш Нуньес, 90+4 - Бурак Йылмаз, 65

Нереализованный пенальти: Бурак Йылмаз, 85 (Турция)

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.