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ЧМ-2022: Азербайджан и Ирландия назвали составы

ЧМ-2022: Азербайджан и Ирландия назвали составы Названы стартовые составы сборных Азербайджана и Ирландии, которые встретятся в отборочном раунде чемпионата мира 2022 года.
Футбол
9 октября 2021 г. 18:56
ЧМ-2022: Азербайджан и Ирландия назвали составы

Названы стартовые составы сборных Азербайджана и Ирландии, которые встретятся в отборочном раунде чемпионата мира 2022 года.

Как сообщает Report, команды начнут игру в следующем составе:

Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Максим Медведев (к), Ходжат Хагверди, Антон Кривоцюк, Аббас Гусейнов, Торал Байрамов, Гара Гараев, Эмин Махмудов, Филип Озобич, Намик Алескеров, Махир Эмрели.

Ирландия: Гэвин Базуну, Шейн Даффи, Джон Иган (к), Мэтт Доэрти, Джош Каллен, Джефф Хендрик, Джеймс Макклин, Каллум Робинсон, Дэрил Хорган, Эндрю Омобамиделе, Адам Айда.

Отметим, что матч на Бакинском олимпийском стадионе начнется в 20:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İrlandiya yığmalarının start heyətləri bəlli olub

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