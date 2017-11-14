Четыре игрока сборной Италии по футболу завершили карьеру после поражения Швеции

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Итальянский защитник Андреа Барцальи выразил разочарование в связи с неудачей в плей-офф за право участия в мировом футбольном первенстве в противостоянии с соперниками из Швеции.

Как передает Report, защитник в эфире Rai Sport также подтвердил, что в компании Джанлуиджи Буффона, Даниэле Де Росси и Джорджо Кьеллини завершает выступления в составе национальной команды.

«В футболе это самое большое разочарование в моей жизни. Итальянская сборная создаёт уникальные ощущения — вы чувствуете мурашки по коже, создаются дружеские отношения между всеми итальянскими фанатами, наконец, сборная объединяет. Это настоящий позор, что всё закончилось таким образом.

Я не знаю, где мы допустили промах, всё, что я знаю — мы не вышли на чемпионат мира. Это колоссальное разочарование, которое парни восприняли очень болезненно. Всё это крайне неутешительно, но надеюсь, что более молодые игроки могут взять ситуацию в свои руки и сделать что-то лучше нас. Эпоха четырёх-пяти ветеранов подошла к концу, начинается время голодных молодых игроков, и так оно и должно быть», — сказал после матча в Милане защитник в эфире Rai Sport.