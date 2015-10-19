​Чемпионат Италии: "Интер" сыграл вничью с "Ювентусом", "Наполи" победил "Фиорентину" - ВИДЕО

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В 8-м туре итальянской серии А «Наполи» дома справился с «Фиорентиной» (2:1), «Интер» и «Ювентус» счет не открыли (0:0).

Как передает Report, «Рома» была сильнее «Эмполи» (3:1), «Милан» и «Торино» победителя не выявили (1:1).

Серия А. 8-й тур

Болонья – Палермо - 0:1

Гол: 0:1 – 23 Васкес.

Верона – Удинезе 1:1

Голы: 1:0 – 41, пенальти Паццини, 1:1 – 84 Терео.

Дженоа – Кьево 3:2

Голы: 0:1 – 1 Палоски, 1:1 – 13 Паволетти, 2:1 – 17 Гакпе, 2:2 – 77 Пеллиссье, 3:2 – 90 Тахцидис.





Фрозиноне – Сампдория 2:0

Голы: 1:0 – 53 Паганини, 2:0 – 55 Дионизи.

Аталанта – Карпи 3:0

Голы: 1:0 – 7 Пинилья, 2:0 – 43 Гомес, 3:0 – 63, пенальти Чигарини.

Наполи – Фиорентина 2:1

Голы: 1:0 – 46 Инсинье, 1:1 – 73 Калинич, 2:1 – 75 Игуаин.

Сассуоло – Лацио 2:1

Голы: 1:0 – 7, пенальти Берарди, 2:0 – 60 Миссироли, 2:1 – 67 Фелипе Андерсон

Интер – Ювентус 0:0

Рома – Эмполи 3:1

Голы: 1:0 – 56 Пьянич, 2:0 – 59 де Росси, 3:0 – 69 Салах, 3:1 – 75 Бюхель.

Торино – Милан 1:1

Голы: 0:1 – 63 Бакка, 1:1 – 73 Базелли.