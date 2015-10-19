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    ​Чемпионат Италии: "Интер" сыграл вничью с "Ювентусом", "Наполи" победил "Фиорентину" - ВИДЕО

    Рома была сильнее Эмполи (3:1), Милан и Торино победителя не выявили

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В 8-м туре итальянской серии А «Наполи» дома справился с «Фиорентиной» (2:1), «Интер» и «Ювентус» счет не открыли (0:0).

    Как передает Report, «Рома» была сильнее «Эмполи» (3:1), «Милан» и «Торино» победителя не выявили (1:1).

    Серия А. 8-й тур

    Болонья – Палермо - 0:1

    Гол: 0:1 – 23 Васкес.

    Верона – Удинезе 1:1

    Голы: 1:0 – 41, пенальти Паццини, 1:1 – 84 Терео.

    Дженоа – Кьево 3:2

    Голы: 0:1 – 1 Палоски, 1:1 – 13 Паволетти, 2:1 – 17 Гакпе, 2:2 – 77 Пеллиссье, 3:2 – 90 Тахцидис.


    Фрозиноне – Сампдория 2:0

    Голы: 1:0 – 53 Паганини, 2:0 – 55 Дионизи.

    Аталанта – Карпи 3:0

    Голы: 1:0 – 7 Пинилья, 2:0 – 43 Гомес, 3:0 – 63, пенальти Чигарини.

    Наполи – Фиорентина 2:1

    Голы: 1:0 – 46 Инсинье, 1:1 – 73 Калинич, 2:1 – 75 Игуаин.

    Сассуоло – Лацио 2:1

    Голы: 1:0 – 7, пенальти Берарди, 2:0 – 60 Миссироли, 2:1 – 67 Фелипе Андерсон

    Интер – Ювентус 0:0

    Рома – Эмполи 3:1

    Голы: 1:0 – 56 Пьянич, 2:0 – 59 де Росси, 3:0 – 69 Салах, 3:1 – 75 Бюхель.

    Торино – Милан 1:1

    Голы: 0:1 – 63 Бакка, 1:1 – 73 Базелли.

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