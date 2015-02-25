Чемпионат Греции по футболу остановлен из-за беспорядков

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Греческое правительство решило приостановить проведение чемпионата страны по футболу из-за волны беспорядков на трибунах. 22 февраля фанаты едва не сорвали афинское дерби между "Панатинаикосом" и "Олимпиакосом", информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Начало матча в столице Греции было отложено на 15 минут из-за действий фанатов, которые выбежали на поле с ракетницами, цепями и дубинками. Вмешательство полиции, использовавшей слезоточивый газ, предотвратило столкновения между враждующими фанатскими группировками обоих клубов.

Как заявили власти, под угрозой проведение следующего чемпионата Греции. Он будет отменен, если все 18 клубов высшего дивизиона не предоставят гарантии соблюдения новых правил безопасности. Среди прочего, клубы обяжут установить на стадионах камеры видеонаблюдения, а также продавать билеты по паспортам.

Нынешнее футбольное первенство приостанавливается из-за действий фанатов уже в третий раз.