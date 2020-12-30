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Чемпионат Англии по футболу могут приостановить из-за коронавируса

Чемпионат Англии по футболу могут приостановить из-за коронавируса Такое решение может быть принято в связи с новой вспышкой COVID-19 в командах
Футбол
30 декабря 2020 г. 09:51
Чемпионат Англии по футболу могут приостановить из-за коронавируса

Руководители Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривают возможность приостановить сезон в январе на две недели из-за коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает газета Daily Mail, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Такое решение может быть принято в связи с новой вспышкой COVID-19 в командах. Ранее пресс-служба АПЛ сообщила, что за неделею в клубах лиги выявлено 18 случаев инфицирования - наибольшее количество с начала сезона.

Также издание отмечает, что есть вероятность отмены матчей третьего раунда Кубка Англии в начале января. Ранее матч АПЛ "Эвертон" - "Манчестер Сити" был отложен из-за вспышки коронавируса в манчестерской команде, также заражения выявлены в нескольких клубах второго дивизиона.

В турнирной таблице чемпионата Англии лидирует "Ливерпуль", в активе которого 32 очка после 15 туров.

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