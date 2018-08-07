Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Английский "Челси" желает вовлечь в состав клуба вратаря сборной Испании и "Атлетик" Кепа Аррисабалага.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, лондонская команда готова выплатить за 24-летнего голкипера 80 млн евро.

Предположительно, данный трансфер "Челси" завершится до 10 августа.

Отметим, что из-за намерения покинуть "Челси", Тибо Куртуа не подключился к лагерю клуба. Сообщается о его намерении перейти в "Реал Мадрид".