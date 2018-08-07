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    "Челси" желает вовлечь в состав клуба вратаря сборной Испании

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Английский "Челси" желает вовлечь в состав клуба вратаря сборной Испании и "Атлетик" Кепа Аррисабалага. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Marca, лондонская команда готова выплатить за 24-летнего голкипера 80 млн евро. 

    Предположительно, данный трансфер "Челси" завершится до 10 августа. 

    Отметим, что из-за намерения покинуть "Челси", Тибо Куртуа не подключился к лагерю клуба. Сообщается о его намерении перейти в "Реал Мадрид". 

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