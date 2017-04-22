"Челси" вышел в финал Кубка Англии - ВИДЕО

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Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ «Челси» победил «Тоттенхэм» в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу.

Как передает Report, встреча, проходившая на «Уэмбли», завершилась со счетом 4:2.

В составе «аристократов» голы в прошедшем поединке забили Виллиан, оформивший дубль, Эден Азар и Неманья Матич. У «шпор» отличились Харри Кейн и Деле Алли.

В финале турнира «Челси» сыграет с победителем пары «Арсенал» — «Манчестер Сити». Матч состоится завтра, начало в 19:00.