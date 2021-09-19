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"Челси" в лондонском дерби разгромил "Тоттенхэм"

"Челси" в лондонском дерби разгромил "Тоттенхэм" "Челси" в матче пятого тура Английской премьер-лиги уверенно обыграл "Тоттенхэм" со счетом 3:0.
Футбол
19 сентября 2021 г. 23:15
Челси в лондонском дерби разгромил Тоттенхэм

"Челси" в матче пятого тура Английской премьер-лиги уверенно обыграл "Тоттенхэм" со счетом 3:0.

Как передает Report, в составе победителей забитыми голами отметились Тьяго Силва, Нголо Канте и Антонио Рюдигер. Все мячи были забиты во втором тайме.

"Челси" возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 13 очков в пяти матчах. "Тоттенхэм" располагается на седьмом месте, имея в активе девять очков.

Следующий матч в АПЛ «Челси проведет дома против "Манчестер Сити" 25 сентября. "Тоттенхэм" 26 сентября встретится с "Арсеналом".

Англия. АПЛ. 5-й тур

"Тоттенхэм" - "Челси" - 0:3

Голы: 0:1 - Силва, 49; 0:2 - Канте, 57; 0:3 - Рюдигер, 90+2.

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