СМИ: "Челси" снизил цену на трансфер нападающего Эдена Азара

Лондонский "Челси" снизил цену на нападающего Эдена Азара в преддверии летнего трансферного окна.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, решение синих было принято в ходе переговоров с мадридским "Реалом", желающим усилиться 28-летним бельгийским игроком после окончания нынешнего сезона.

Ранее "Челси" требовал за Азара около 116 млн евро, однако теперь цена на форварда была снижена до 103-105 млн евро.

"Королевский клуб" готов заплатить за футболиста 80-90 млн евро.

Отметим, что Эден Азар перешёл в "Челси" летом 2012 года из "Лилля". Сумма трансфера составила 35 млн евро. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 16 голов (4 - с пенальти), а также отметился 12 результативными передачами.