"Челси" рассматривает возможность возвращения Эдена Азара

"Челси" рассматривает возможность возвращения нападающего "Реала" Эдена Азара.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Defensa Central.
По данным источника, несмотря на проблемы со здоровьем у футболиста, лондонский клуб включил его в список возможных приобретений. При этом "Челси" рассчитывает вернуть игрока со значительной скидкой. Лондонцы будут готовы заплатить за него около 40–50 млн евро. Лондонцы считают, что Азар станет отличным приобретением в летнее трансферное окно.
Эден Азар перешёл в мадридский "Реал" из лондонского "Челси" летом 2019 года. Сумма трансфера составила более 100 млн евро. В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец, испытывающий проблемы из-за травм, принял участие всего в 8 матчах испанской Примеры, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.