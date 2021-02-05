"Челси" рассматривает возможность возвращения Эдена Азара

Эден Азар перешёл в мадридский "Реал" из лондонского "Челси" летом 2019 года

"Челси" рассматривает возможность возвращения нападающего "Реала" Эдена Азара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Defensa Central.

По данным источника, несмотря на проблемы со здоровьем у футболиста, лондонский клуб включил его в список возможных приобретений. При этом "Челси" рассчитывает вернуть игрока со значительной скидкой. Лондонцы будут готовы заплатить за него около 40–50 млн евро. Лондонцы считают, что Азар станет отличным приобретением в летнее трансферное окно.

Эден Азар перешёл в мадридский "Реал" из лондонского "Челси" летом 2019 года. Сумма трансфера составила более 100 млн евро. В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец, испытывающий проблемы из-за травм, принял участие всего в 8 матчах испанской Примеры, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.