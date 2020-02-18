​"Челси" проиграл дома "Манчестер Юнайтед"

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги "Челси" принимал "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В конце первого тайма, на 45-й минуте, счёт в матче открыл нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль. Ассистентом в данном эпизоде выступил защитник манкунианского клуба Аарон Ван-Биссака. На 66-й минуте защитник Гарри Магуайр упрочил преимущество "красных дьяволов", забил с передачи полузащитника Бруну Фернандеша. Стоит отметить, что два гола "Челси" были отменены после просмотра VAR.

"Манчестер Юнайтед" набрал 38 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Челси" (41) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является "Ливерпуль", набравший 76 очков в 26 матчах.