"Челси" пожаловался УЕФА на украинский клуб

Лондонский "Челси" направил жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщает Report со ссылкой на Evening Standard, причина связана с тем, что полузащитник английской команды Каллум Хадсон-Одои подвергся оскорблениям на почве расизма со стороны болельщиков киевского "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Отмечается, что во втором тайме фанаты команды хозяев скандировали кричалки расистского характера. 19-летний Хадсон-Одои сообщил о произошедшем руководству клуба, которое обратилось к делегату УЕФА. Руководящий орган европейского футбола ведет расследование.

Напомним, что встреча завершилась победой "Челси" со счетом 5:0.