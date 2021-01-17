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"Челси" победил в лондонском дерби

"Челси" победил в лондонском дерби "Челси" на выезде обыграл "Фулхэм" в лондонском дерби в рамках 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ)
Футбол
17 января 2021 г. 00:37
Челси победил в лондонском дерби

"Челси" на выезде обыграл "Фулхэм" в лондонском дерби в рамках 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча прошла 16 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственным голом на 78-й минуте отметился Мэйсон Маунт.

Победа позволила "Челси" набрать 29 очков и выйти на седьмое место. В активе "Фулхэма" — 12 очков, клуб занимает 18-ю позицию в турнирной таблице.

"Челси" в следующем туре 19 января на выезде сыграет с "Лестером". "Фулхэм" днем позже на своем поле примет "Манчестер Юнайтед".

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Версия на азербайджанском языке "Çelsi" London derbisində qalib gəldi

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