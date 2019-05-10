"Челси" и “Арсенал” сыграют в финале Лиги Европы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи Лиги Европы.

Как передает Report, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы лондонский "Челси" принимал "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась победой английской клуба в серии пенальти — 4:3.

Команды забили по одному голу в основное время игры — отличились полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик и нападающий "Айнтрахта" Лука Йович. В двух дополнительных 15-минутных таймах счёт остался прежним. Серию пенальти лучше провели хозяева — 4:3.

В первом матче полуфинала, который состоялся 2 мая во Франкфурте-на-Майне на стадионе "Коммерцбанк-Арена", "Челси" и "Айнтрахт" не выявили победителя — 1:1. Таким образом, в финал вышли лондонцы, а немецкий клуб турнир покинул.

В финале Лиги Европы в Баку "Челси" сыграет с "Арсеналом", который в полуфинале оказался сильнее "Валенсии" (3:1, 4:2).

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Завершился ответный полуфинальный матч Лиги Европы между “Валенсией“ и “Арсеналом“.

Встреча проходила на “Месталье“. Итоговый счёт игры — 3:2 в пользу “канониров“, передает Report.

Уже на 11-й минуте хозяевам удалось выйти вперёд, гол на счету Кевина Гамейро. Однако через 6 минут Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равновесие. На 50-й минуте Александр Ляказетт забил второй гол в ворота “Валенсии“. Через 8 минут Гамейро, оформив дубль, снова сделал счёт равным, но голы того же Обамеянга на 69-й и 88-й минутах принесли итоговую победу гостям из Англии.

Напомним, в первом матче между командами, который состоялся ровно неделю назад в Лондоне на стадионе “Эмирейтс — Эшбертон Гроув“, “Арсенал“ одержал победу со счётом 3:1.

Финал ЛЕ пройдет 29 мая в Баку.