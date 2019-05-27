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"Челси" едет в Баку на финал Лиги Европы

"Челси" едет в Баку на финал Лиги Европы

Английский клуб "Челси" отправился в Баку на финал Лиги Европы УЕФА. 

Как сообщает Report, информацию распространила официальная страница лондонского клуба в Твиттер. 

Среди выехавших вместе с коллективом игроков и Антонио Рудигер, который не выйдет в финал в составе "аристократов" из-за полученной травмы.  

Звездный футболист лондонского клуба Эден Азар обратился к болельщикам: "Уже время финала. Мы едем в Баку. До встречи. До свидания".

Другой финалист, "Арсенал", приехал в Баку 25 мая. 

Отметим, что финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе. 

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