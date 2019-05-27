"Челси" едет в Баку на финал Лиги Европы

Английский клуб "Челси" отправился в Баку на финал Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Report, информацию распространила официальная страница лондонского клуба в Твиттер.
Среди выехавших вместе с коллективом игроков и Антонио Рудигер, который не выйдет в финал в составе "аристократов" из-за полученной травмы.
Звездный футболист лондонского клуба Эден Азар обратился к болельщикам: "Уже время финала. Мы едем в Баку. До встречи. До свидания".
Другой финалист, "Арсенал", приехал в Баку 25 мая.
Отметим, что финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.
Təbriz QuliyevАвтор новости