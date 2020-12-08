Cборная Португалии хочет побыстрее приехать в Азербайджан

Мы хорошо знаем, что должны делать. В первую очередь необходимо занять первое место в группе

"Мы хорошо знаем, что должны делать. В первую очередь необходимо занять первое место в группе".

Как передает Report, об этом наставник сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш заявил официальному сайту местной футбольной федерации, комментируя жеребьевку отборочного раунда ЧМ-2022.

66-летний специалист не исключил возможности сюрпризов в группе: "Поэтому нужно быть внимательными и хорошо анализировать соперников. С аналогичной проблемой мы столкнулись в отборочном цикле ЕВРО-2020. Мы потеряли очки в матчах с Сербией и Украиной и усугубили ситуацию".

Отметив, что отборочные матчи стартуют в марте 2021 года, Сантуш добавил, что Португалия должна серьезно подготовиться к отборочному раунду. По его словам, что самым сложным соперником в группе является Сербия: "В этой команде есть игроки элитного уровня из различных европейских клубов. Мы не хотели бы встречаться с ними зимой, потому что погода и поле будут против нас в выездном матче. Это негативно скажется на игре наших футболистов".

Опытный специалист также поделился своим мнением о матчах с Азербайджаном: "Хотя мы редко играем с некоторыми соперниками, мы их хорошо знаем. Это может помочь нам при анализе. Например, я хочу как можно скорее приехать в Азербайджан. Если мы хотим быть одним из основных кандидатов на мировое чемпионство, то должны проходить этот этап".

Отметим, что сборная Азербайджана попала в группу А, где, помимо нее, есть команды Португалии, Сербии, Ирландии и Люксембурга.