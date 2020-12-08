О нас
Report Georgia
Аудио новости

Cборная Португалии хочет побыстрее приехать в Азербайджан

Cборная Португалии хочет побыстрее приехать в Азербайджан Мы хорошо знаем, что должны делать. В первую очередь необходимо занять первое место в группе
Футбол
8 декабря 2020 г. 04:14
Cборная Португалии хочет побыстрее приехать в Азербайджан

"Мы хорошо знаем, что должны делать. В первую очередь необходимо занять первое место в группе".

Как передает Report, об этом наставник сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш заявил официальному сайту местной футбольной федерации, комментируя жеребьевку отборочного раунда ЧМ-2022.

66-летний специалист не исключил возможности сюрпризов в группе: "Поэтому нужно быть внимательными и хорошо анализировать соперников. С аналогичной проблемой мы столкнулись в отборочном цикле ЕВРО-2020. Мы потеряли очки в матчах с Сербией и Украиной и усугубили ситуацию".

Отметив, что отборочные матчи стартуют в марте 2021 года, Сантуш добавил, что Португалия должна серьезно подготовиться к отборочному раунду. По его словам, что самым сложным соперником в группе является Сербия: "В этой команде есть игроки элитного уровня из различных европейских клубов. Мы не хотели бы встречаться с ними зимой, потому что погода и поле будут против нас в выездном матче. Это негативно скажется на игре наших футболистов".

Опытный специалист также поделился своим мнением о матчах с Азербайджаном: "Хотя мы редко играем с некоторыми соперниками, мы их хорошо знаем. Это может помочь нам при анализе. Например, я хочу как можно скорее приехать в Азербайджан. Если мы хотим быть одним из основных кандидатов на мировое чемпионство, то должны проходить этот этап".

Отметим, что сборная Азербайджана попала в группу А, где, помимо нее, есть команды Португалии, Сербии, Ирландии и Люксембурга.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Portuqaliya yığması Azərbaycana tezliklə səfər etmək istəyir

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi