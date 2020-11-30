О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бывший тренер "Барселоны" подал на клуб в суд

Бывший тренер "Барселоны" подал на клуб в суд Бывший главный тренер испанской "Барселоны" Кике Сетьен подал на футбольный клуб в суд, требуя выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта
Футбол
30 ноября 2020 г. 03:52
Бывший тренер Барселоны подал на клуб в суд
Кике Сетьен

Бывший главный тренер испанской "Барселоны" Кике Сетьен подал на футбольный клуб в суд, требуя выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта.

Как передает Report, об этом сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio.

Специалист покинул клуб в августе, однако официально был уволен только 17 сентября. Адвокаты Сетьена будут требовать компенсации в размере 4 млн.

Сетьен возглавил "Барселону" в январе 2020 года, на посту главного тренера он сменил испанца Эрнесто Вальверде. Специалист был уволен из клуба 17 августа после разгромного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от немецкой "Баварии" со счетом 2:8. В чемпионате страны "Барселона" под его руководством заняла второе место.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Keçmiş baş məşqçi "Barselona"nı məhkəməyə verdi

Новости партнеров

Другие новости из категории

Скончался автор первого гола на ЧМ-2002
Скончался автор первого гола на ЧМ-2002
29 ноября 2020 г. 23:28
Лондонское дерби завершилось вничью
Лондонское дерби завершилось вничью
29 ноября 2020 г. 23:11
В отношении врача Марадоны выдвинуто обвинение
В отношении врача Марадоны выдвинуто обвинение
29 ноября 2020 г. 20:07
Главный тренер Карабаха: В ближайшем будущем мы будем играть в Агдаме
Главный тренер "Карабаха": В ближайшем будущем мы будем играть в Агдаме
29 ноября 2020 г. 19:20
Гурбан Гурбанов заразился коронавирусом
Гурбан Гурбанов заразился коронавирусом
29 ноября 2020 г. 18:17
Премьер-лига: Тур продолжится двумя матчами
Премьер-лига: Тур продолжится двумя матчами
29 ноября 2020 г. 07:48
Хикмет Гаджиев в Агдаме сыграл в футбол с клубом Карабах
ВидеоХикмет Гаджиев в Агдаме сыграл в футбол с клубом "Карабах"
28 ноября 2020 г. 23:46
Премьер-лига: Нефтчи и Зиря сыграли по нулям
Премьер-лига: "Нефтчи" и "Зиря" сыграли по нулям
28 ноября 2020 г. 18:15
У игрока Нефтчи Антона Кривоцюка обнаружен коронавирус
У игрока "Нефтчи" Антона Кривоцюка обнаружен коронавирус
28 ноября 2020 г. 17:38
Футболисты Карабаха совершили намаз в мечети Агдама
Футболисты "Карабаха" совершили намаз в мечети Агдама
28 ноября 2020 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi