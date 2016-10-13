Экс-главный тренер сборной России: Наш футбол потерял такого перспективного нападающего, как Рамиль Шейдаев

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер молодежной сборной России (U-21) Дмитрий Хохума прокомментировал выступление своего бывшего подопечного Рамиля Шейдаева в сборной Азербайджана.

Как сообщает Report, в интервью Russian Today 47-летний специалист выразил свое огорчение по этому поводу. По его мнению, российский футбол потерял перспективного нападающего: "Указать точные причины подобного решения Рамиля сложно. Нужно спросить у родителей. Разговоры о получении Шейдаевым азербайджанского паспорта шли еще со времен начала его выступления в молодежной сборной России. Однако Рамиль изъявил желание представлять Россию".

Д.Хомуха был отстранен из-за неудачного выступления команды в отборочном раунде чемпионата Европы. Эта команда проиграла сборной Азербайджана со счетом 0:3. Кстати, Шейдаев тогда выступал в сборной России. Опытный специалист отметил, что после его замены Николаем Писаревым в российской сборной серьезных изменений не произошло: "Что изменилось после замены главного тренера? Может быть они обыграли Азербайджан, Финляндию? Нет! Никаких кардинальных изменений не произошло".

Отметим, что российская сборная во главе с Николаем Писаревым сыграла на своем поле с Азербайджаном со счетом 2:2, а с Финляндией - со счетом 1:1.