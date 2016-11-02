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    Бывший главный тренер "Хязяр Лянкяран" получил предложения из бельгийского и российского клубов

    54-летний специалист отправится на переговоры на следующей неделе

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер "Хязяр Лянкяран" Мирча Редник получил предложения из двух известных клубов.

    Об этом восточно-европейскому корреспонденту Report сообщил сам специалист.

    Он отметил, что одно из предложений поступило из Бельгии, а другое - из России. Однако Редник пока не назвал эти команды. 54-летний специалист отправится на переговоры на следующей неделе.

    Отметим, что Мирча Редник тренировал "Хязяр Лянкяран" с июля 2010 года по декабрь 2011 года. Под его руководством команда в сезоне 2010/2011 стала серебряным призером Кубка и Премьер-лиги Азербайджана.

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