Бывший главный тренер "Хязяр Лянкяран" получил предложения из бельгийского и российского клубов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер "Хязяр Лянкяран" Мирча Редник получил предложения из двух известных клубов.

Об этом восточно-европейскому корреспонденту Report сообщил сам специалист.

Он отметил, что одно из предложений поступило из Бельгии, а другое - из России. Однако Редник пока не назвал эти команды. 54-летний специалист отправится на переговоры на следующей неделе.

Отметим, что Мирча Редник тренировал "Хязяр Лянкяран" с июля 2010 года по декабрь 2011 года. Под его руководством команда в сезоне 2010/2011 стала серебряным призером Кубка и Премьер-лиги Азербайджана.