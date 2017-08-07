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    Бывший футболист национальной сборной Англии и "Челси" будет работать на телевидении

    Фрэнк Лэмпард подписал контракт с BT Sport

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Бывший футболист национальной сборной Англии и лондонского клуба "Челси" Фрэнк Лэмпард будет работать на телевидении.

    Как сообщает Report, 39-летний ветеран футбола будет работать консультантом на телеканале BT Sport, владеющем правами на показ Лиги чемпионов и части матчей Премьер-лиги в Англии.

    Ранее BT Sport также подписал контракт с экс-игроком "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом.

    Отметим, что за свою карьеру Фрэнк Лэмпард 106 раз надевал форму сборной Англии и забил 29 мячей. В составе "Челси" он становился победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, Премьер-лиги Англии и кубка страны. Во все периоды ветеран футбола является лучшим бомбардиром лондонской команды. На его счету 211 голов в 648 матчах. 

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