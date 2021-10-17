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Бундеслига: «Бавария» разгромила «Байер»

Бундеслига: «Бавария» разгромила «Байер» Мюнхенская «Бавария» в матче восьмого тура чемпионата Германии разгромила «Байер» со счетом 5:1.
Футбол
17 октября 2021 г. 20:01
Бундеслига: «Бавария» разгромила «Байер»

Мюнхенская «Бавария» в матче восьмого тура чемпионата Германии разгромила «Байер» со счетом 5:1.

Как передает Report, все мячи мюнхенского клуба были забиты в первом тайме.

Левандовски и Гнабри оформили по дублю, также забитым мячом отметился Мюллер. Единственный мяч в составе «Байера» забил чешский нападающий П.Шик.

В следующем матче Бундеслиги «Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» 23 октября, а «Байер» на своем поле примет «Майнц» 30 октября.

«Бавария» продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, имея в активе 19 очков. «Байер» располагается на третьем месте с 16 очками. На втором месте находится дортмундская «Боруссия», которая набрала 18 баллов.

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