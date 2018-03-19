Буффон назвал причину возвращения в сборную Италии

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон объяснил, почему решил вернуться в национальную команду.

Как сообщает Report со ссылкой на calciomercato.com, 40-летний голкипер заявил, что одной из причин возвращения стала новость о смерти футболиста "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори.

"Я последовательный человек с большим чувством ответственности. Этого достаточно, чтобы объяснить моё присутствие в сборной. Я всегда был объединяющим элементом в национальной команде и хочу, чтобы моя роль оставалось такой же. Давиде - ещё одна причина, почему я здесь и почему я хотел приехать в сборную и согласился на вызов", - сказал Буффон.

Напомним, сборная Италии проведет 23 марта матч со сборной Аргентины, а 4 дня спустя встретится со сборной Англии. Итальянская команда не отобралась на ЧМ-2018, уступив в стыковых матчах Швеции, после чего 40-летний Буффон объявил о завершении карьеры в национальной команде. Давиде Астори скончался в отеле в ночь на 4 марта.