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Бразилия отказывается переигрывать матч отбора ЧМ-2022 с Аргентиной

Бразилия отказывается переигрывать матч отбора ЧМ-2022 с Аргентиной Сборная Бразилии отказывается переигрывать матч отборочного этапа чемпионата мира-2022 против национальной команды Аргентины.
Футбол
12 августа 2022 г. 04:08
Бразилия отказывается переигрывать матч отбора ЧМ-2022 с Аргентиной

Сборная Бразилии отказывается переигрывать матч отборочного этапа чемпионата мира-2022 против национальной команды Аргентины.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Бразильской конфедерации футбола (CBF), об этом проинформировал президент организации Эднальдо Родригес.

"Учитывая позицию тренерского штаба, мы будем добиваться от ФИФА, чтобы матч не был сыгран. Я приложу все усилия, чтобы помочь тренерскому штабу. Наш приоритет - выиграть шестой чемпионат мира. Мы хотим добиться того, чтобы этот матч не состоялся", - заявил глава CBF.

Изначально поединок квалификации мирового первенства между Бразилией и Аргентиной должен был состояться 5 сентября 2021 года, однако уже на 6-й минуте игра была остановлена сотрудниками полиции. Причиной тому стало аргентинскими игроками коронавирусного протокола. По итогам произошедшего Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело и назначила переигровку на 22 сентября 2022 года.

Стоит отметить, что матч не имеет турнирного значения - обе сборные по итогам отбора гарантировали себе попадание на чемпионат мира в Катаре.

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