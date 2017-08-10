Бразильский футболист пострадал, отмечая забитый гол - ВИДЕО

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Санта Круз", ведущего борьбу в чемпионате Бразилии по футболу в серии "B", Андре Силва получил травму, отмечая забитый гол.

Как сообщает Report, случай произошел во время домашнего матча с "Крисиума". Футболист, открывший счет на 29 минуте матча, получил травму, упав при попытке перепрыгнуть через рекламный щит.

Бразильский футболист вернулся на поле после оказания медицинской помощи.

Отметим, что матч завершился поражением "Санта Круз" со счетом 1:2.