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    Боруссия Дортмунд заработала на продаже футболистов 476 миллионов евро за последние три сезона

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Боруссия Дортмунд заработала на продаже футболистов 476 миллионов евро за последние три сезона.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в сезоне-2016/17 клуб покинули Генрих Мхитарян, Матс Хуммельс, Илкай Гюндоган и Якуб Блащиковский, что составило 111 миллионов евро прибыли для "шмелей".

    Уже в следующем сезоне клуб продал шестерых исполнителей, заработав 251 миллион евро - Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг, Маттиас Гинтер, Эмре Мор, Свен Бендер и Адриан Рамос.

    В нынешнем сезоне клуб покинули Андрей Ярмоленко, Сократис, Микель Мерино, Гонсало Кастро, а также Кристиан Пулишич. На продаже этих игроков Боруссия заработала 114 миллионов евро.

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